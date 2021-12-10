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Сборная России поздравила с Днём футбола

10 Декабря 2021 • 10:49 Комментировать

Национальная команда России поздравила всех болельщиков с Днём футбола. В твиттер-аккаунте сборной опубликован соответствующий пост с изображением главного тренера Валерия Карпина и некоторых игроков.

«Каждый матч - это маленькая жизнь. С днем футбола, друзья», - гласит сообщение пресс-службы сборной страны.

Весной следующего года подопечные Карпина встретятся с Польшей в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира-2022. Поединок пройдет в Москве на арене «Лужники» 24 марта.

В случае победы Россия встретится с сильнейшим в паре Швеция – Чехия.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
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