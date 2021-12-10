Стало известно, где сборная России проведёт стыковые матчи

На официальном сайте РФС было опубликовано заявление, в котором сообщается о месте проведения стыковых матчей отбора к чемпионату мира – оба поединка плей-офф раунда национальная команда России сыграет в Москве на стадионе «Лужники».

Напомним, что первая встреча в «финале четырех» запланирована на 24 марта – в соперниках сборная Польши. Если же россиянам удастся обыграть своего опоннента, то в решающей игре подопечные Валерия Карпина будут противостоять победителю пары Швеция – Чехия.

Стоит упомянуть, что рассматривались также и другие города, но в конечном итоге РФС решил остановиться на столичной арене.