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Чемпионат мира по футболу 2022

Стало известно, где сборная России проведёт стыковые матчи

10 Декабря 2021 • 00:13 Комментировать

На официальном сайте РФС было опубликовано заявление, в котором сообщается о месте проведения стыковых матчей отбора к чемпионату мира – оба поединка плей-офф раунда национальная команда России сыграет в Москве на стадионе «Лужники».

Напомним, что первая встреча в «финале четырех» запланирована на 24 марта – в соперниках сборная Польши. Если же россиянам удастся обыграть своего опоннента, то в решающей игре подопечные Валерия Карпина будут противостоять победителю пары Швеция – Чехия.

Стоит упомянуть, что рассматривались также и другие города, но в конечном итоге РФС решил остановиться на столичной арене.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
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