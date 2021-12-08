На страницах официального сайта Хорватского футбольного союза сообщается о продлении контракта со Златко Даличем. Новый трудовой договор рассчитан до завершения чемпионата Европы 2024 года.

Златко Далич принял сборную Хорватии в октябре 2017 года в сложном положении. Тренер всё же вывел команду на чемпионат мира-2018, где «шашечные» заняли второе место, проиграв в финале Франции со счётом 2:4.

- Я благодарю президента и руководство Союза за доверие. Много раз говорил, что для меня нет ничего более важного, чем должность тренера сборной Хорватии, - сказал Далич.

В ноябре сборная Хорватии под руководством Златко Далича вышла на чемпионат мира 2022 года за счёт минимальной победы над Россией (1:0).