​В сборной Польши оценили возможность пришествия Черчесова

Недавно Станислав Черчесов заявил о своей готовности стать главным тренером сборной Польши. Пресс-атташе польской национальной команды Якуб Квятковски высказался на этот счёт.

«Польский футбольный союз не рассматривает кандидатуру Черчесова», - решительно ответил Квятковский на вопрос sport24.

По словам Квятковски, в Польском футбольном союзе в настоящий момент не думают о смене главного тренера национальной команды, поскольку довольны работой Паузу Соузы.

Напомним, что сборные России и Польши сыграют в полуфинале стыковых игр за право выступить на чемпионате мира в Катаре. Победитель этой дуэли в финале «стыков» сыграет со Швецией или Чехией.