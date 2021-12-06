​В венгерской федерации футбола прокомментировали слухи о Черчесове в сборной

Накануне появилась информация о том, что сборную Венгрии может принять новый тренер, и что в числе кандидатов числится Станислав Черчесов, который с лета находится без работы. В венгерской федерации футбола прокомментировали слухи.

В пресс-службе федерации сообщили «Спорт-Экспрессу» о том, что смена главного тренера национальной команды не планируется. Федерация и нынешний рулевой сборной Венгрии Марко Росси готовы выполнять трудовое соглашение, которое рассчитано до 2025 года.

Напомним, что Станислав Черчесов с 2016 по 2021 год возглавлял сборную России. Он покинул пост после неудачного выступления команды на Евро-2020.