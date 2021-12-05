​Черчесов – в числе кандидатов на должность тренера сборной Венгрии

Станислав Черчесов находится без работы с лета. После неудачного выступления на Евро-2020 58-летний специалист покинул должность главного тренера сборной России.

Как сообщает «РБ Спорт», Черчесов входит в список кандидатов на должность тренера сборной Венгрии. По данным источника, в Венгерской федерации футбола задумались о смене рулевого главной команды страны из-за невыхода команды на чемпионат мира. В своей отборочной группе венгры под руководством итальянца Марко Росси заняли третье место, пропустив вперёд англичан и поляков.

Напомним, что под руководством Станислава Черчесова сборная России в 2018 году добралась до четвертьфинала чемпионата мира.