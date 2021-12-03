​Захарян уверен, что сборная России попадёт на чемпионат мира

Полузащитник Арсен Захарян выразил уверенность в том, что сборная России окажется на чемпионате мира.

Чтобы поехать на мундиаль в Катар сборной России нужно в стыковых играх обыграть Польшу, а затем - победителя в паре Швеция – Чехия.

На вопрос sport24 о том, сможет ли российская национальная команда пройти два раунда стыковых игр, Захарян ответил: «Ну конечно. А что, там какие-то другие люди играют?».

Арсен Захарян отметил, что Валерий Карпин расскажет футболистам, как сдержать главную звезду сборной Польши Роберта Левандовски.

Добавим, что чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре 2022 года.