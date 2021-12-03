​Из жизни ушёл последний чемпион мира 1954 года Эккель

На официальном сайте Немецкого футбольного союза сообщается о смерти Хорста Эккеля – известного в прошлом немецкого футболиста. Эккель умер на 90-м году жизни.

После смерти Хорста Эккеля в живых не осталось футболистов, которые становились чемпионами мира в 1954 году на швейцарской земле. Тогда в финальной игре мундиаля сборная ФРГ обыграла Венгрию с результатом 3:2. Эккель выходил на тот финал в стартовом составе немецкой команды.

Если говорить о клубном уровне, то практически всю свою карьеру Хорст Эккель провёл в «Кайзерслаутерне».