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​Из жизни ушёл последний чемпион мира 1954 года Эккель

03 Декабря 2021 • 16:28 Комментировать

На официальном сайте Немецкого футбольного союза сообщается о смерти Хорста Эккеля – известного в прошлом немецкого футболиста. Эккель умер на 90-м году жизни.

После смерти Хорста Эккеля в живых не осталось футболистов, которые становились чемпионами мира в 1954 году на швейцарской земле. Тогда в финальной игре мундиаля сборная ФРГ обыграла Венгрию с результатом 3:2. Эккель выходил на тот финал в стартовом составе немецкой команды.

Если говорить о клубном уровне, то практически всю свою карьеру Хорст Эккель провёл в «Кайзерслаутерне».

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Хорст Эккель
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