Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 301 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Шунин оценил жребий сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022

03 Декабря 2021 • 11:34 Комментировать

Капитан и голкипер столичного «Динамо» Антон Шунин поделился мнением касательно жеребьевки стыковых матчей за право выступить на чемпионате мира-2022. Сборной России в соперники досталась национальная команда Польши. В случае победы подопечные Валерия Карпина встретятся с сильнейшим в паре Швеция – Чехия.

«У нас хорошая сетка, соперники примерно одного уровня. Уверен, мы поборемся. Если получится собрать полные трибуны, это добавит уверенности и сил», - приводит слова футболиста «Спорт-экспресс».

Добавим, что поединок России против Польши состоится в конце марта следующего года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Антон Шунин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Декабря
11:57 · Россия. Премьер-лига
Шунин высказался о возможном возвращении Дзюбы в сборную России
11:34 · Чемпионат мира 2022
Шунин оценил жребий сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022
10:53 · Чемпионат мира 2022
​Жена Глушакова верит, что Карпин вызовет игрока на стыковые матчи
08:56 · Чемпионат мира 2022
​Журналист: Карпин такой же, как Черчесов
02 Декабря
14:22 · Чемпионат мира 2022
Газзаев: Сборная России была бы обязана проходить даже Италию или Португалию 1
12:21 · Россия. Премьер-лига
Боярский: «Карпин – посредственный тренер, не верю в успех сборной России» 14
01 Декабря
16:09 · Чемпионат мира 2022
​Борис Игнатьев о встрече Карпина с игроками сборной в отеле: «Серьёзная акция с его стороны»
15:08 · Чемпионат мира 2022
​Кудряшов получил более 500 писем от фанатов после автогола в игре с Хорватией 2
12:25 · Чемпионат мира 2022
​Организаторы чемпионата мира уверяют, что представителям ЛГБТ не стоит бояться ехать в Катар 4
12:25 · Чемпионат мира 2022
Маскерано возглавит молодёжную сборную Аргентины
11:26 · Чемпионат мира 2022
​Червиченко оценил встречу Карпина с игроками сборной России
10:20 · Чемпионат мира 2022
​Сборная Мексики обновила логотип
09:59 · Чемпионат мира 2022
​Карпина удивил вопрос журналиста
08:39 · Чемпионат мира 2022
​Глава Федерации футбола Франции: «Я не заставляю Зидана ждать ухода Дешама»
08:14 · Чемпионат мира 2022
​Экс-тренер сборной Аргентины Пекерман принял сборную Венесуэлы официально
Все новости
Рекомендуем