Шунин оценил жребий сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022

Капитан и голкипер столичного «Динамо» Антон Шунин поделился мнением касательно жеребьевки стыковых матчей за право выступить на чемпионате мира-2022. Сборной России в соперники досталась национальная команда Польши. В случае победы подопечные Валерия Карпина встретятся с сильнейшим в паре Швеция – Чехия.

«У нас хорошая сетка, соперники примерно одного уровня. Уверен, мы поборемся. Если получится собрать полные трибуны, это добавит уверенности и сил», - приводит слова футболиста «Спорт-экспресс».

Добавим, что поединок России против Польши состоится в конце марта следующего года.