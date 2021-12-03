​Жена Глушакова верит, что Карпин вызовет игрока на стыковые матчи

В конце марта сборной России предстоят стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира. Сначала команда Валерия Карпина примет Польшу, а затем, в случае победы, сыграет с победителем в паре Швеция – Чехия.

Супруга Дениса Глушакова Ксения Коваленко, которая выступает за женский ЦСКА, верит, что полузащитник «Химок» получит вызов на мартовские матчи.

«Верю, что он поедет в сборную, снова всем всё докажет, проявит свои лидерские качества», - рассказала Коваленко «Спорт-Экспрессу».

Отметим, что Валерий Карпин уже однажды вызывал Дениса Глушакова, но из-за полученного повреждения хавбек был вынужден покинуть расположение команды.

Что касается игры против Польши, то Ксения Коваленко сказала, что у России есть шансы на победу.

«Один в поле не воин», - высказалась супруга Глушакова по поводу польского форварда Роберта Левандовски.

«Надеюсь, у нашей сборной все получится. С Денисом вместе», - подытожила Коваленко.