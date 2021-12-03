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​Журналист: Карпин такой же, как Черчесов

03 Декабря 2021 • 08:56 Комментировать

Дмитрий Занин, являющийся корреспондентом «Матч ТВ», сравнил Валерия Карпина и его предшественника Станислава Черчесова в плане общения с прессой.

По словам Занина, особой разницы между Карпиным и Черчесовым он не замечает. Журналист отметил, что с нынешним главным тренером сборной России тяжело работать. Занин назвал вызовом каждое общение с Карпиным, объяснив это тем, что от тренера можно ждать чего угодно.

«Карпин точно так же общается с прессой – дерзко и вызывающе», - сказал Занин «РИА Новости», сравнивая нынешнего рулевого сборной России со Станиславом Черчесовым.

Напомним, что Валерий Карпин принял сборную России летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Станислав Черчесов
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