​Журналист: Карпин такой же, как Черчесов

Дмитрий Занин, являющийся корреспондентом «Матч ТВ», сравнил Валерия Карпина и его предшественника Станислава Черчесова в плане общения с прессой.

По словам Занина, особой разницы между Карпиным и Черчесовым он не замечает. Журналист отметил, что с нынешним главным тренером сборной России тяжело работать. Занин назвал вызовом каждое общение с Карпиным, объяснив это тем, что от тренера можно ждать чего угодно.

«Карпин точно так же общается с прессой – дерзко и вызывающе», - сказал Занин «РИА Новости», сравнивая нынешнего рулевого сборной России со Станиславом Черчесовым.

Напомним, что Валерий Карпин принял сборную России летом.