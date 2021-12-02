Газзаев: Сборная России была бы обязана проходить даже Италию или Португалию

Бывший главный тренер национальной команды России Валерий Газзаев оценил шансы подопечных Валерия Карпина пробиться в финальную часть чемпионата мира. Специалист заявил, что не стоит особого внимания обращать на результаты жеребьевки, ведь россияне в любом случае были бы вынуждены проходить любого из возможных оппонентов.

«В любом случае цель должна быть одна - победа и попадание на чемпионат мира в Катаре. Больше того, даже если бы нам попалась Италия или Португалия, сборная России обязана проходить дальше», - приводит слова экс-наставника «РБ Спорт».

Помимо этого, Газзаев уточнил, что у отечественной команды нет права пропускать такое крупное международное соревнование. Напомним, что Россия попала в один «финал четырех» вместе с Польшей, Чехией и Швецией.