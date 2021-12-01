​Борис Игнатьев о встрече Карпина с игроками сборной в отеле: «Серьёзная акция с его стороны»

Борис Игнатьев, который в своё время тренировал сборную России, высказался по поводу прошедшей накануне встречи Валерия Карпина с игроками национальной команды. Встреча состоялась в одном из отелей Москвы.

«Это очень серьёзная акция со стороны Карпина», - так для «РИА Новости» оценил прошедшую встречу Игнатьев. По его словам, такое мероприятие является продуктивным.

Игнатьев считает, что посредством встречи Валерий Карпин показал, что он не потерял нити управления, и что у него бьётся сердце за сборную России.

24 марта сборную России ждёт домашний матч против Польши в полуфинале стыковых игр.