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​Борис Игнатьев о встрече Карпина с игроками сборной в отеле: «Серьёзная акция с его стороны»

01 Декабря 2021 • 16:09 Комментировать

Борис Игнатьев, который в своё время тренировал сборную России, высказался по поводу прошедшей накануне встречи Валерия Карпина с игроками национальной команды. Встреча состоялась в одном из отелей Москвы.

«Это очень серьёзная акция со стороны Карпина», - так для «РИА Новости» оценил прошедшую встречу Игнатьев. По его словам, такое мероприятие является продуктивным.

Игнатьев считает, что посредством встречи Валерий Карпин показал, что он не потерял нити управления, и что у него бьётся сердце за сборную России.  

24 марта сборную России ждёт домашний матч против Польши в полуфинале стыковых игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Борис Игнатьев
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