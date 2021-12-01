​Кудряшов получил более 500 писем от фанатов после автогола в игре с Хорватией

Сборная России могла получить прямой билет на чемпионат мира, если бы в ноябре не проиграла Хорватии. Долгое время команда Валерия Карпина удерживала нужные 0:0, но ближе к концу поединка случился обидный автогол Фёдора Кудряшова.

Пресс-служба сборной России под конец календарного года запустила акцию с письмами болельщиков для футболистов команды. Фёдор Кудряшов получил от фанатов сразу 521 письмо. Любители футбола поддержали защитника национальной команды.

В конце марта сборная России выступит в стыковых матчах за право поехать на чемпионат мире. В полуфинале соперником команды Валерия Карпина будет Польша.