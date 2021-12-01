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Чемпионат мира по футболу 2022

​Кудряшов получил более 500 писем от фанатов после автогола в игре с Хорватией

01 Декабря 2021 • 15:08 Комментировать (1)

Сборная России могла получить прямой билет на чемпионат мира, если бы в ноябре не проиграла Хорватии. Долгое время команда Валерия Карпина удерживала нужные 0:0, но ближе к концу поединка случился обидный автогол Фёдора Кудряшова.

Пресс-служба сборной России под конец календарного года запустила акцию с письмами болельщиков для футболистов команды. Фёдор Кудряшов получил от фанатов сразу 521 письмо. Любители футбола поддержали защитника национальной команды.

В конце марта сборная России выступит в стыковых матчах за право поехать на чемпионат мире. В полуфинале соперником команды Валерия Карпина будет Польша.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Фёдор Кудряшов
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Комментарии (1)
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Новостей Обзор
01 Декабря 2021 в 15:19
Он что,Роберто Баджо,когда пенальти не реализовал на ЧМ?Нет.Не понимаю слова поддержки в его адрес.Негатива то есть нету?А если Россия не попадёт на чемпионат,то тоже слова поддержки?))Это повезло с жеребьевкой,попалась бы Италия или Португалия,я бы посмотрел слова эти.
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