Маскерано возглавит молодёжную сборную Аргентины

Бывший футболист каталонской «Барселоны» Хавьер Маскерано может в скором времени приступить к работе с молодежной сборной Аргентины. Об этом сообщается на страницах газеты Marca.

По информации источника, 37-летний специалист сменит у руля команды Фернандо Батисту. Батиста должен пополнить тренерский штаб Хосе Пекермана, которого утвердили в качестве рулевого сборной Венесуэлы.

Напомним, что Хавьер объявил о завершении игровой карьеры в 2020 году. После этого он получил должность в ассоциации футбола Аргентины.

В составе национальной сборной страны Маскерано провел 147 матчей и отметился тремя голами.