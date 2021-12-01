​Червиченко оценил встречу Карпина с игроками сборной России

Во вторник вечером Валерий Карпин провёл короткую встречу с некоторыми футболистами сборной России. По поводу необычного мероприятия высказался Андрей Червиченко, который в своё время был президентом «Спартака».

Червиченко считает, что у Карпина было что сказать игрокам, иначе он не стал бы их собирать.

«Валерий Георгиевич - оригинальный парень, он в очередной раз поступил нестандартно. Не вижу в этом ничего отрицательного», - поделился своими мыслями Червиченко для «РИА Новости».

Добавим, что в конце марта сборной России предстоит провести стыковые матчи за право выступить на чемпионате мира. Команда Валерия Карпина попала в такой путь:

Россия – Польша / Швеция – Чехия.