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Чемпионат мира по футболу 2022

​Сборная Мексики обновила логотип

01 Декабря 2021 • 10:20 Комментировать

В Мексике решили обновить логотип национальной футбольной команды. Новый логотип выглядит более современно, хотя немало фанатов футбола пишут в сети о том, что прежний привычный логотип им нравится больше.

 

Сборная Мексики в настоящий момент ведёт борьбу за право выступить на чемпионате мира в Катаре. После восьми игр второго этапа отбора в КОНКАКАФ «ацтеки» занимают третье место в таблице, отставая на один балл от США и на два балла от Канады. Прямые билеты от этой зоны получат три сильнейшие сборные. Ещё одна попадёт в стыковые матчи.

Стоит сказать, что сборная Мексики в последний раз не играла на чемпионате мира в 1990 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Мексики
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