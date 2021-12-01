​Сборная Мексики обновила логотип

В Мексике решили обновить логотип национальной футбольной команды. Новый логотип выглядит более современно, хотя немало фанатов футбола пишут в сети о том, что прежний привычный логотип им нравится больше.

Mexico have a new national team crest pic.twitter.com/HkAKkSknr0 — GOAL (@goal) December 1, 2021

Сборная Мексики в настоящий момент ведёт борьбу за право выступить на чемпионате мира в Катаре. После восьми игр второго этапа отбора в КОНКАКАФ «ацтеки» занимают третье место в таблице, отставая на один балл от США и на два балла от Канады. Прямые билеты от этой зоны получат три сильнейшие сборные. Ещё одна попадёт в стыковые матчи.

Стоит сказать, что сборная Мексики в последний раз не играла на чемпионате мира в 1990 году.