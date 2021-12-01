​Карпина удивил вопрос журналиста

После встречи с игроками сборной России во вторник вечером Валерий Карпин уделил время журналистам. Среди прочего, рулевой национальной команды высказался на тему стадиона, на котором пройдёт матч против Польши.

По словам Карпина, в настоящий момент идёт сбор информации по ряду стадионов в плане погодных условий и допустимой вместимости. После этого тренеру задали вопрос о том, рассматривается ли стадион в Екатеринбурге. Карпина, судя по выражению его лица, удивил такой вопрос, учитывая климатические особенности Урала.

- Остался только один стадион чемпионата мира-2018, который ещё не принимал матчи сборной – это стадион в Екатеринбурге. Не думали там сыграть? – вопрос журналиста.

- В конце марта? – удивился Карпин.

- В продолжении темы с холодом в качестве нашего козыря…

- А. Нет, не думали, - ответил Карпин с улыбкой.