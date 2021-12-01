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​Глава Федерации футбола Франции: «Я не заставляю Зидана ждать ухода Дешама»

01 Декабря 2021 • 08:39 Комментировать

Глава Федерации футбола Франции Ноэль ле Грэ высказался по поводу возможного пришествия на тренерский мостик национальной команды Зинедина Зидана.

Ходят слухи, что Зинедин Зидан ждёт возможности принять сборную Франции и поэтому отказывает клубам.

По словам ле Грэ, которые приводит Get French Football News, Зидан будет одним из кандидатов в случае ухода Дидье Дешама. Впрочем, нынешний рулевой сборной Франции не станет принимать никаких решений до завершения чемпионата мира 2022 года.

«Я не заставляю Зидана ждать. Чтобы быть тренером сборной Франции, нужно настоящее желание. Если же вы делаете это из расчёта, это не обязательно правильная система. Но сейчас не время говорить о преемнике Дешама», - сказал ле Грэ.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Зинедин Зидан Ноэль ле Грэ
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