Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 468 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

​Экс-тренер сборной Аргентины Пекерман принял сборную Венесуэлы официально

01 Декабря 2021 • 08:14 Комментировать

Сборную Венесуэлы возглавил достаточно известный тренер Хосе Нестор Пекерман. 72-летний специалист поставил подпись под трудовым соглашением сроком на пять лет.  

Хосе Нестор Пекерман известен главным образом по работе со сборными Аргентины и Колумбии. В 2016 году под руководством этого тренера колумбийцы заняли третье место на Кубке Америки.

В отборе на чемпионат мира-2022 сборная Венесуэлы на текущий момент занимает последнее место, набрав всего лишь семь очков в четырнадцати турах. Венесуэльцы надеются, что опыт Хосе Нестора Пекермана поможет национальной команде выйти на новый уровень.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Венесуэлы Хосе Пекерман
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Декабря
08:39 · Чемпионат мира 2022
​Глава Федерации футбола Франции: «Я не заставляю Зидана ждать ухода Дешама»
08:14 · Чемпионат мира 2022
​Экс-тренер сборной Аргентины Пекерман принял сборную Венесуэлы официально
00:13 · Чемпионат мира 2022
«Он может стать ещё злее после результатов «Золотого мяча»: Канчельскис опасается Левандовски накануне стыковых матчей
30 Ноября
21:36 · Россия. Премьер-лига
Карпин сравнил работу в сборной и в клубе 1
21:27 · Чемпионат мира 2022
Карпин прокомментировал отсутствие нескольких игроков сборной на командном собрании 1
21:10 · Чемпионат мира 2022
Футболисты сборной России отказались рассказывать о встрече с Карпиным
20:08 · Чемпионат мира 2022
В конце января 2022 года может состояться товарищеская встреча между сборными Италии и России
19:40 · Чемпионат мира 2022
​Стало известно, почему игроки «Зенита» не приехали на встречу с Карпиным 4
19:14 · Чемпионат мира 2022
​Кого Карпин пригласил на секретную встречу игроков сборной России
18:36 · Чемпионат мира 2022
​Боярский назвал условие, при котором Россия пройдёт Польшу в стыковых играх 2
14:19 · Чемпионат мира 2022
​Карпин сегодня проведёт встречу с игроками сборной России
11:42 · Чемпионат мира 2022
​Боярский считает невызов Дзюбы в сборную России большой ошибкой Карпина 2
11:27 · Чемпионат мира 2022
​Рыбус: «У нас не должно возникнуть проблем с проходом России в стыковых играх»
29 Ноября
18:33 · Чемпионат мира 2022
​Сборная России в случае поражения от Польши может провести товарищеский матч со вторым проигравшим
18:27 · Чемпионат мира 2022
​Объявлены претенденты на приз имени Пушкаша за лучший гол в 2021 году 4
Все новости
Рекомендуем