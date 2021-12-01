Сборную Венесуэлы возглавил достаточно известный тренер Хосе Нестор Пекерман. 72-летний специалист поставил подпись под трудовым соглашением сроком на пять лет.

Хосе Нестор Пекерман известен главным образом по работе со сборными Аргентины и Колумбии. В 2016 году под руководством этого тренера колумбийцы заняли третье место на Кубке Америки.

В отборе на чемпионат мира-2022 сборная Венесуэлы на текущий момент занимает последнее место, набрав всего лишь семь очков в четырнадцати турах. Венесуэльцы надеются, что опыт Хосе Нестора Пекермана поможет национальной команде выйти на новый уровень.