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Новая психотическая игра Карпина: Итоги встречи футболистов сборной России с тренером

01 Декабря 2021 • 00:37 Комментировать

Во вторник в российском футболе случилась странная вещь. Валерий Карпин внезапно решил встретиться с футболистами сборной России и поговорить. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что это было.

На самом деле, это действительно какое-то странное событие. Главный тренер сборной России Валерий Карпин внезапно решил встретиться с футболистами национальной команды, чтобы поговорить. Это мероприятие не было официальным и обязательным, да и не могло им быть. Ни одним регламентом не предусмотрена обязанность слушать тренера вне времени на международные паузы.

В прессе это подавалось как встреча Карпина с лидерами сборной. Однако это абсолютно неверное определение. Во-первых, по объективным причинам не могли в Москву сорваться Александр Головин и Алексей Миранчук. Без этих легионеров сложно представить оптимальный состав сборной России. Вдобавок к этому в столицу не добрались футболисты «Зенита». Примечательно, что футболисты, представляющие иные немосковские клубы, на встрече были. Присутствовали Сафонов из «Краснодара», Терехов из «Сочи», Глебов и Осипенко из «Ростова».

По сути, можно сказать, что на встрече присутствовала основная обойма сборной России. Из знаковых фигур отсутствовал Арсен Захарян, который при Карпине стал призываться в национальную команду. Однако едва ли стоит на этом акцентировать внимание. Уж точно не стоит из этого делать вывод, что на Захаряна не рассчитывают. С другой стороны, отсутствие Дениса Глушакова как раз намекает, что на него Карпин больше не рассчитывает. Полузащитник не так давно позволил себе резкое высказывание в адрес наставника, и многие предполагали, что это поставит крест на его будущем в национальной команде. Вероятно, так и есть.

Самое интересное – это, конечно, цель встречи. Пока никто из участников даже не намекнул. Карпин отделался общими словами, а футболисты и вовсе ничего не могут толком комментировать. В этой ситуации остаётся лишь догадываться. Пожалуй, об общей канве разговора можно предположить с высокой долей вероятности.

После поражения от сборной Хорватии Карпин устроил определённое представление в СМИ. Он публично раскритиковал игру, а также говорил, что может покинуть национальную команду. Наверняка именно это и обсуждалось в первую очередь. Футболисты вправе были рассчитывать на какое-то объяснение, почему наставник избрал такой путь. Да и зачем нужна была эта некоторая наигранность с возможной отставкой?

На самом деле Карпин мог этими выступлениями настроить футболистов против себя, и такая встреча могла быть нужна, прежде всего, ему самому, чтобы объясниться. Впереди нас ждёт стыковой матч с Польшей, а потом, как мы надеемся, ещё одна решающая игра за право сыграть на чемпионате мира. В этой ситуации нашей национальной команде нужно единение. Если внутри назревал какой-то конфликт или даже недопонимание, то Карпин поступил правильно, решившись объясниться напрямую с коллективом, не откладывая это в долгий ящик. Хотя сам Карпин это опроверг, сложно представить, что эта тема не поднималась.

Сам Карпин отметил, что обсуждался вопрос психологии. С одной стороны, это, безусловно, важно, а с другой – странно. Что и как можно обсудить и тем более изменить за один вечер?

Так или иначе, это явно очередная mind game Карпина. На посту главного тренера национальной команды он активно использует этот приём, и до матча с хорватами это работало. Делать какие-то далеко идущие выводы по набору игроков, которые приехали на встречу, не стоит. Обстоятельства могли быть разные. Учитывая, что подробности не выносятся, это явно был личный разговор. Какие будут результаты – мы увидим осенью.

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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