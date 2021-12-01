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«Он может стать ещё злее после результатов «Золотого мяча»: Канчельскис опасается Левандовски накануне стыковых матчей

01 Декабря 2021 • 00:13 Комментировать

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал результаты голосования за «Золотой мяч», поделившись неутешительными прогнозами на стыковые матчи отбора на мундиаль. Эксперт считает, что теперь российской национальной команде нужно еще сильнее опасаться нападающего сборной Польши Роберта Левандовски.

«Он может стать еще злее. Его игра в новом году отразится и на сборной России. Здесь все может быть», - приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт»

Также экс-игрок признался, что своими фаворитами на приз считал именно поляка, а также форварда мадридского «Реала» Карима Бензема. К слову, французу не удалось войти даже в тройку номинантов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Польши Андрей Канчельскис Роберт Левандовски
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