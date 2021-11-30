Карпин: «Сборная может играть в футбол, а не отбиваться»

Наставник сборной России Валерий Карпин прокомментировал свои планы на подготовку национальной команды к плей-офф раунду отбора на чемпионат мира. Специалист заявил, что во время собрания с игроками поверил в успешный результат в противостоянии с Польшей.

«Дает надежду то, что наши футболисты могут играть в футбол. Не отбиваться, а играть! Моя задача — добиться этого. Эта встреча подтвердила, что это все возможно», - приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Помимо этого, главный тренер коллектива ответил, влияет ли на него давление или поддержка со стороны общественности. «Вы мне не верите, но я ничего не читаю», - подчеркнул Карпин.

Напомним, что поединок с поляками запланирован на конец марта, а в конце января отечественная сборная возможно проведет спарринг с действующим чемпионом Европы, Италией.