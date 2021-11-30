Карпин прокомментировал отсутствие нескольких игроков сборной на командном собрании

Главным тренером сборной России Валерием Карпиным было принято решение провести встречу с футболистами национальной команды перед зимним перерывом во внутреннем первенстве.

При этом, на собрании присутствовали не все представители коллектива. Сам Карпин объяснил причины случившегося.

Специалист отметил, что легионерам было трудно отпроситься у своих клубов, а игроки питерского «Зенита» банально не смогли прилететь из-за погодных условий.

Также Карпин объяснил решение не приглашать некоторых футболистов. «Не было Захаряна и Глушакова? Глобально позвали тех, кто слышал и понимал все, о чем говорили с сентября», - прокомментировал наставник главной команды страны в разговоре со «Спорт-Экспрессом».