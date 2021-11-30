Карпин ответил, что именно обсуждалось на встрече с футболистами сборной

Главный тренер национальной команды России Валерий Карпин прокомментировал свое решение организовать встречу с игроками сборной в перерыве между турами Премьер-лиги. По словам наставника, это было сделано для того, чтобы раскрепостить своих подопечных.

Карпин подчеркнул, что в ближайшем будущем это собрание было бы невозможным, так как все футболисты в скором времени покинут расположения своих клубов из-за зимней паузы в чемпионате.

«Люди поедут в отпуск со своими командами с мыслями, которые я говорил. Это всегда продуктивно», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс». Также Карпин ответил, что одной из тем для дискуссий стал уже сыгранный матч против Хорватии, а также предстоящий поединок с Польшей в рамках плей-офф раунда отбора на мундиаль.