В конце января 2022 года может состояться товарищеская встреча между сборными Италии и России

В конце января сборная России может провести контрольный поединок в рамках подготовки к стыковым матчам. Возможный соперник – сборная Италии.

По информации «Спор-Экспресса», такую инициативу проявляет именно итальянская сторона. Сообщается, что главный тренер Роберто Манчини хочет воспользоваться свободным окном в расписании Серии А и организовать сбор национальной команды с 28 по 31 января, во время которого «скуадра адзурра» сыграет спарринг.

Правда, Россия – не единственный кандидат для этой встречи в шорт-листе Италии. Также местная федерация футбола рассматривает других участников раунда плей-офф отбора, Украину иШотландию.

Отметим, что если сторонам в конечном итоге удастся договориться, то матч пройдет на домашнем поле итальянцев – во Флоренции или Бергамо.