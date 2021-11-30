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​Стало известно, почему игроки «Зенита» не приехали на встречу с Карпиным

30 Ноября 2021 • 19:40 Комментировать (2)

Во вторник рулевой сборной России Валерий Карпин встречается с игроками сборной России в одном из отелей Москвы. Ранее появилась информация о том, кто присутствует на закрытой встрече. Среди приехавших не оказалось представителей питерского «Зенита».

Телеграм-канал «Крысева» сообщал, что игроки «Зенита» не приехали на встречу из-за вторничной тренировки. А вот журналист Иван Карпов располагает другой информацией. В своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа» он сообщил, что представители «Зенита» не отправились в столицу из-за снегопадов. Валерий Карпин принял решение не дёргать футболистов из Санкт-Петербурга из-за переноса рейсов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Карпин Сборная России
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Андрей Трунов
30 Ноября 2021 в 20:01
Вряд ли в этом причина. Захочешь - найдёшь способ, не захочешь - найдёшь причину. Так что Крысеве веры больше, чем Карпу, которого проплачивает Питер.
только не мясо
30 Ноября 2021 в 19:57
Вы уже не знаете из какого пальца и что высосать - в заголовке "огонь-новость", в тексте же - просто снегопад в Питере...Бей Валеру! Бей Дзюбу! Бей всех и каждого! Бей кто "за" и кто "супротив" - вот это и есть нынешняя спортивная журналистика...) и смех, и грех...
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