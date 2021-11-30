​Стало известно, почему игроки «Зенита» не приехали на встречу с Карпиным

Во вторник рулевой сборной России Валерий Карпин встречается с игроками сборной России в одном из отелей Москвы. Ранее появилась информация о том, кто присутствует на закрытой встрече. Среди приехавших не оказалось представителей питерского «Зенита».

Телеграм-канал «Крысева» сообщал, что игроки «Зенита» не приехали на встречу из-за вторничной тренировки. А вот журналист Иван Карпов располагает другой информацией. В своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа» он сообщил, что представители «Зенита» не отправились в столицу из-за снегопадов. Валерий Карпин принял решение не дёргать футболистов из Санкт-Петербурга из-за переноса рейсов.