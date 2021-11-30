​Кого Карпин пригласил на секретную встречу игроков сборной России

Информация о том, что во вторник Валерий Карпин проводит закрытую встречу с футболистами сборной России, находит подтверждение. В один из отелей российской столицы начали прибывать игроки.

Журналист Сергей Егоров в своём телеграм-канале «Футбольный Биги» сообщает о том, что в отель уже прибыли такие футболисты: Лантратов, Джикия, Сафонов, Терехов, Смолов, Бакаев, Баринов, Осипенко, Глебов, Заболотный, Дивеев, Фомин, Жемалетдинов.

В то же время телеграм-канал «Крысева» сообщает о том, что футболистов «Зенита» на секретной встрече не будет, поскольку во вторник вечером у них тренировка.

Сборной России в конце марта предстоит провести стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира. В полуфинале команда Валерия Карпина примет Польшу.