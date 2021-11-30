Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 543 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

​Кого Карпин пригласил на секретную встречу игроков сборной России

30 Ноября 2021 • 19:14 Комментировать

Информация о том, что во вторник Валерий Карпин проводит закрытую встречу с футболистами сборной России, находит подтверждение. В один из отелей российской столицы начали прибывать игроки.

Журналист Сергей Егоров в своём телеграм-канале «Футбольный Биги» сообщает о том, что в отель уже прибыли такие футболисты: Лантратов, Джикия, Сафонов, Терехов, Смолов, Бакаев, Баринов, Осипенко, Глебов, Заболотный, Дивеев, Фомин, Жемалетдинов. 

В то же время телеграм-канал «Крысева» сообщает о том, что футболистов «Зенита» на секретной встрече не будет, поскольку во вторник вечером у них тренировка.

Сборной России в конце марта предстоит провести стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира. В полуфинале команда Валерия Карпина примет Польшу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Ноября
20:08 · Чемпионат мира 2022
В конце января 2022 года может состояться товарищеская встреча между сборными Италии и России
19:40 · Чемпионат мира 2022
​Стало известно, почему игроки «Зенита» не приехали на встречу с Карпиным 2
19:14 · Чемпионат мира 2022
​Кого Карпин пригласил на секретную встречу игроков сборной России
18:36 · Чемпионат мира 2022
​Боярский назвал условие, при котором Россия пройдёт Польшу в стыковых играх 2
14:19 · Чемпионат мира 2022
​Карпин сегодня проведёт встречу с игроками сборной России
11:42 · Чемпионат мира 2022
​Боярский считает невызов Дзюбы в сборную России большой ошибкой Карпина 2
11:27 · Чемпионат мира 2022
​Рыбус: «У нас не должно возникнуть проблем с проходом России в стыковых играх»
29 Ноября
18:33 · Чемпионат мира 2022
​Сборная России в случае поражения от Польши может провести товарищеский матч со вторым проигравшим
18:27 · Чемпионат мира 2022
​Объявлены претенденты на приз имени Пушкаша за лучший гол в 2021 году 4
28 Ноября
13:52 · Чемпионат мира 2022
​Смородская высказалась о возможном сотрудничестве Карпина и Черчесова
01:44 · Чемпионат мира 2022
Есть ли шансы у России пройти Польшу, а затем Швецию или Чехию 9
27 Ноября
23:30 · Чемпионат мира 2022
Каннаваро: «Роналду будет одержим матчем с Италией» 3
23:10 · Чемпионат мира 2022
Гаджиев не считает, что сборная Польши сильнее России 1
17:08 · Чемпионат мира 2022
Черчесова в сборной Польши весной не будет – местная Федерация футбола отреагировала на слова специалиста 2
16:49 · Чемпионат мира 2022
Валуев оценил шансы сборной России выйти на ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем