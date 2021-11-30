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Чемпионат мира по футболу 2022

​Боярский назвал условие, при котором Россия пройдёт Польшу в стыковых играх

30 Ноября 2021 • 18:36 Комментировать (2)

За одну из трёх оставшихся путёвок на чемпионат мира от зоны УЕФА поспорят сборные России, Польши, Швеции и Чехии. Команда Валерия Карпина в полуфинале сыграет дома против поляков. В случае победы россияне примут победителя второй пары.

Известный артист Михаил Боярский согласился со словами польского защитника Мацея Рыбуса о том, что сборная России представляет собой команду не самого высокого уровня. При этом Боярский назвал условие, при котором Россия пройдёт Польшу и окажется в финале.

«Если в сборную возьмут Дзюбу, то мы пройдём Польшу», - высказался Боярский для «Спорт-Экспресса».

Как известно, осенью за сборную России Артём Дзюба не играл.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Михаил Боярский Артём Дзюба
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
30 Ноября 2021 в 20:36
Боюсь, что нашей сборной не то, что дзюба, но даже Салах, Мбаппе и Левандовский вместе взятые не помогут. А уж бревно-дзюба и подавно!!!
Lazarevs08
30 Ноября 2021 в 19:30
А если возьмут Дзюбу и не пройдут? Кто за базар будет отвечать? Миллионы болельщиков в стране, каждая моська знает как надо играть сборная, и таксист, и артист.....только один человек на всю страну не знает и ничего не понимает в футболе, это тренер сборной. Четыре месяца до матча, а каждая каналья уже пузыри надувает.
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