​Боярский назвал условие, при котором Россия пройдёт Польшу в стыковых играх

За одну из трёх оставшихся путёвок на чемпионат мира от зоны УЕФА поспорят сборные России, Польши, Швеции и Чехии. Команда Валерия Карпина в полуфинале сыграет дома против поляков. В случае победы россияне примут победителя второй пары.

Известный артист Михаил Боярский согласился со словами польского защитника Мацея Рыбуса о том, что сборная России представляет собой команду не самого высокого уровня. При этом Боярский назвал условие, при котором Россия пройдёт Польшу и окажется в финале.

«Если в сборную возьмут Дзюбу, то мы пройдём Польшу», - высказался Боярский для «Спорт-Экспресса».

Как известно, осенью за сборную России Артём Дзюба не играл.