​Карпин сегодня проведёт встречу с игроками сборной России

В последний день ноября Валерий Карпин проведёт встречу с футболистами сборной России. Об этом сообщил журналист Иван Карпов посредством своего телеграм-канала «Инсайды от Карпа». Что будет обсуждаться на мероприятии, не уточняется.

Напомним, что в последнем туре основной части отбора на чемпионат мира сборная России проиграла Хорватии со счётом 0:1. Как следствие, именно хорваты получили прямой билет на мундиаль, а Россия будет бороться за путёвку в стыковых играх в конце марта.

Соперником сборной России в полуфинале стыковых игр будет Польша. В случае домашней победы команда Валерия Карпина в финале примет Швецию или Чехию.