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Чемпионат мира по футболу 2022

​Карпин сегодня проведёт встречу с игроками сборной России

30 Ноября 2021 • 14:19 Комментировать

В последний день ноября Валерий Карпин проведёт встречу с футболистами сборной России. Об этом сообщил журналист Иван Карпов посредством своего телеграм-канала «Инсайды от Карпа». Что будет обсуждаться на мероприятии, не уточняется.

Напомним, что в последнем туре основной части отбора на чемпионат мира сборная России проиграла Хорватии со счётом 0:1. Как следствие, именно хорваты получили прямой билет на мундиаль, а Россия будет бороться за путёвку в стыковых играх в конце марта.

Соперником сборной России в полуфинале стыковых игр будет Польша. В случае домашней победы команда Валерия Карпина в финале примет Швецию или Чехию.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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