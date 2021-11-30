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Чемпионат мира по футболу 2022

​Боярский считает невызов Дзюбы в сборную России большой ошибкой Карпина

30 Ноября 2021 • 11:42 Комментировать

Артём Дзюба не сыграл за сборную России ни одного матча после того, как команду принял Валерий Карпин. На сентябрь Дзюбу не вызывали из-за плохой формы, а через месяц форвард «Зенита» сам отказался от вызова после попадания с расширенный список.

Известный фанат «Зенита» Михаил Боярский назвал невызов Дзюбы в сборную России большой ошибкой Карпина. Артист сказал «Спорт-Экспрессу», что Дзюба может быть хорошим козырем команды, что он лишний раз показал в игре «Зенита» против ЦСКА, сделав голевой пас после выхода на замену.

В конце марта сборная России примет участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Карпин Сборная России Михаил Боярский Артём Дзюба
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