​Боярский считает невызов Дзюбы в сборную России большой ошибкой Карпина

Артём Дзюба не сыграл за сборную России ни одного матча после того, как команду принял Валерий Карпин. На сентябрь Дзюбу не вызывали из-за плохой формы, а через месяц форвард «Зенита» сам отказался от вызова после попадания с расширенный список.

Известный фанат «Зенита» Михаил Боярский назвал невызов Дзюбы в сборную России большой ошибкой Карпина. Артист сказал «Спорт-Экспрессу», что Дзюба может быть хорошим козырем команды, что он лишний раз показал в игре «Зенита» против ЦСКА, сделав голевой пас после выхода на замену.

В конце марта сборная России примет участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира в Катаре.