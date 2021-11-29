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Чемпионат мира по футболу 2022

​Сборная России в случае поражения от Польши может провести товарищеский матч со вторым проигравшим

29 Ноября 2021 • 18:33 Комментировать

По итогам жеребьёвки, которая проходила на прошлой неделе, в зоне УЕФА были определены три пути стыковых игр за право выступить на чемпионате мира в Катаре.

Сборная России в полуфинале сыграет против Польши на своём поле. В случае победы команда Валерия Карпина сразится дома за путёвку на мундиаль с победителем дуэли Швеция – Чехия. Если же сборная России проиграет, то она может провести товарищеский матч с проигравшим в другой паре.

В РФС рассказали о получении рекомендации от УЕФА по проведению такой товарищеской игры. Решение будет принято в ближайшее время.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Польши Сборная Чехии Сборная Швеции
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