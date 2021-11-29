​Сборная России в случае поражения от Польши может провести товарищеский матч со вторым проигравшим

По итогам жеребьёвки, которая проходила на прошлой неделе, в зоне УЕФА были определены три пути стыковых игр за право выступить на чемпионате мира в Катаре.

Сборная России в полуфинале сыграет против Польши на своём поле. В случае победы команда Валерия Карпина сразится дома за путёвку на мундиаль с победителем дуэли Швеция – Чехия. Если же сборная России проиграет, то она может провести товарищеский матч с проигравшим в другой паре.

В РФС рассказали о получении рекомендации от УЕФА по проведению такой товарищеской игры. Решение будет принято в ближайшее время.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре 2022 года.