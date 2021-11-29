Романцев рассказал, как отговорил Карпина от ухода из сборной России

Легендарный российский тренер Олег Романцев рассказал о разговоре с наставником национальной команды страны Валерием Карпиным. После этой беседы 52-летний специалист решил остаться в сборной, хотя ранее задумывался об уходе.

«Сказал Карпину то, что говорил всегда в «Спартаке», - не сдаваться ни при каких обстоятельствах и идти дальше», - поведал Романцев в интервью «Спорт-экспрессу».

Валерий Георгиевич задумался об отставке после невыхода сборной на чемпионат мира-2022 напрямую. Россия проиграла в решающем матче Хорватии (0:1) и финишировала на втором месте в отборочной группе. Команда попала в стыковые матчи, где весной следующего года встретится с Польшей.