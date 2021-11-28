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Чемпионат мира по футболу 2022

​Смородская высказалась о возможном сотрудничестве Карпина и Черчесова

28 Ноября 2021 • 13:52 Комментировать

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов несколько дней назад сказал, что он готов помочь советом нынешнему наставнику национальной команды Валерию Карпину. По поводу такого сотрудничества высказалась Ольга Смородская, которая в своё время была президентом «Локомотива».

По мнению Смородской, двоевластие на тренерском мостике сборной России станет только источником проблем и напряжения внутри команды.

«Поэтому как бы хорошо Станислав Саламович не знал сборную Польши, необходимости в их сотрудничестве с Карпиным нет», - высказалась Смородская для sport24.

Напомним, что сборная России будет принимать Польшу в полуфинале стыковых игр за право выступить на чемпионате мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Сборная Польши Станислав Черчесов Ольга Смородская
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