​Смородская высказалась о возможном сотрудничестве Карпина и Черчесова

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов несколько дней назад сказал, что он готов помочь советом нынешнему наставнику национальной команды Валерию Карпину. По поводу такого сотрудничества высказалась Ольга Смородская, которая в своё время была президентом «Локомотива».

По мнению Смородской, двоевластие на тренерском мостике сборной России станет только источником проблем и напряжения внутри команды.

«Поэтому как бы хорошо Станислав Саламович не знал сборную Польши, необходимости в их сотрудничестве с Карпиным нет», - высказалась Смородская для sport24.

Напомним, что сборная России будет принимать Польшу в полуфинале стыковых игр за право выступить на чемпионате мира.