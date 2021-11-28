Есть ли шансы у России пройти Польшу, а затем Швецию или Чехию

Состоялась жеребьёвка стыкового турнира ЧМ-2022. Сборная России узнала своего соперника по полуфиналу и потенциальных соперников по финалу. Сначала команде Карпина предстоит пройти рубеж в лице сборной Польши, а в случае прохода нужно будет ещё обыграть победителя пары Швеция – Чехия. Радостно, что удалось избежать встреч с Италией и Португалией в возможном финале, но каждый из попавшихся соперников не кажется проходным: Польша – это высокий прессинг и фактор Левандовски, Швеция – быстрые нападающие и гибридная защита, Чехия – сумасшедшая интенсивность. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает перспективы сборной России в стыковых матчах.

Польша

Отличная проверка команды Карпина с точки зрения интенсивности – это поляки. На Евро-2020 подопечные Паулу Соузы заняли второе место по активности в игре без мяча, уступив только Испании. И нельзя сказать, что прессинг у Польши бездумный. Команда защищается очень высоко, что позволяет быстро возвращать владение и быстрее доставлять мяч к чужим воротам. Многое в команде зависит от форварда «Баварии» Роберта Левандовски. Претендент на «Золотой мяч»-2021 не только в клубе играет опасно, но и в сборной, где у него не столь классные партнёры. Кроме Роберта, в составе хватает индивидуально сильных исполнителей: вратарь Войцех Щенсны («Ювентус»), полузащитник Петр Зелиньски («Наполи») и форвард Аркадиуш Милик.

Швеция

На Евро-2020 скандинавы играли прямолинейно. Они не боятся играть на отбой, как это было в матче с Испанией в первом туре. Янне Андерссон может запереть своих подопечных в штрафной, надеясь на одного лишь Александра Исака в атаке. В этом году настоящей ударной силой шведов стал Эмиль Форсберг, который индивидуально может дать фору многим признанным звёздам. Футболистам «Реал Сосьедада» и «РБ Лейпцига» помогают в атаке Деян Кулушевски, Виктор Классен и Маркус Берг. В плей-офф финальной части ЧМ-2022 шведы отошли от своего осторожного стиля – с Украиной они неожиданно играли первым номером и давили прессингом. В целом у Андерссона подобралась команда, которая может одинаково эффективно играть и с грандами, и с аутсайдерами.

Чехия

Эффективность чехов сильно зависит от физической формы. На последнем континентальном первенстве голы забивал Патрик Шик, но главная ударная сила в коллективе Ярослава Шиглавы – футболист «Вест Хэма» Томаш Соучек. Этот игрок классно выжигает опорную зону, а кроме этого ещё и в атаке полезен. Его подключения в штрафную могут стать проблемой для команды Карпина.

Национальная сборная Чехии олицетворяет принципы и традиции пражской «Славии» – прессинг на износ. Подопечные Шиглавы делают всё для того, чтобы как можно быстрее вернуть себе мяч и доставить его в штрафную соперника.

Есть ли шансы у команды Карпина?

Фактор домашнего поля – безусловное преимущество. Россия будет играть дома и полуфинал с поляками, а также возможный финал со шведами или чехами. Сборная России – фаворит в битве с Польшей. Защита – слабая сторона команды Карпина, но времени достаточно, чтобы найти противодействие Левандовски. Если успешно сыграть против него, тогда шансы хорошие. Что же касается потенциального соперника в финале, то физически проще было бы играть со Швецией, которая наверняка отойдёт на свою половину поля, а вот Чехия будет давить и изматывать. Все четыре сборные одного уровня, а значит нужно дождаться марта и посмотреть на физические способности команд и их кадровые проблемы. К этому времени расстановка сил может измениться.

Владислав АВРАМЕНКО