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Чемпионат мира по футболу 2022

Каннаваро: «Роналду будет одержим матчем с Италией»

27 Ноября 2021 • 23:30 Комментировать

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф раунда отбора на чемпионат мира, по итогам которой в потенциальные соперники «скуадре адзуарре» досталась Португалия.

«Итальянцам нечего бояться, если они сыграют в свой привычный футбол. Португалия сильна, но они наверняка будут уж слишком настроены на матч, если выйдут с нами в финал. Уверен, что Криштиану Роналду будет одержим этим событием. Но, Кьеллини и Бонуччи могут его остановить. Во-первых, они хорошо его знают по выступлениям за «Ювентус». Во-вторых, он уже не такой подвижный, как раньше», - цитирует Каннаваро издание Gazzetta dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Италии Сборная Португалии Фабио Каннаваро
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