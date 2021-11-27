Каннаваро: «Роналду будет одержим матчем с Италией»

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф раунда отбора на чемпионат мира, по итогам которой в потенциальные соперники «скуадре адзуарре» досталась Португалия.

«Итальянцам нечего бояться, если они сыграют в свой привычный футбол. Португалия сильна, но они наверняка будут уж слишком настроены на матч, если выйдут с нами в финал. Уверен, что Криштиану Роналду будет одержим этим событием. Но, Кьеллини и Бонуччи могут его остановить. Во-первых, они хорошо его знают по выступлениям за «Ювентус». Во-вторых, он уже не такой подвижный, как раньше», - цитирует Каннаваро издание Gazzetta dello Sport.