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Чемпионат мира по футболу 2022

Гаджиев не считает, что сборная Польши сильнее России

27 Ноября 2021 • 23:10 Комментировать (1)

В пятницу, 26-го ноября, сборная России узнала своих соперников по стыковым матчам в отборе на чемпионат мира. Первым оппонентом подопечных Валерия Карпина станет Польша.

Как считает бывший тренер ряда клубов РПЛ Гаджи Гаджиев, россиянам по силам выйти в финал раунда плей-офф. «Нам достались нормальные команды. Серьезный соперник, но не сильнее нас. Этот этап мы пройдем», - заявил эксперт в интервью «РБ Спорт».

Такжи Гаджиев отметил, что свою роль сыграет фактор домашнего поля, а поляков можно будет обыграть благодаря коллективным действиям, сдержав при этом Роберта Левандовски.

Напомним, что судьба путевки на мундиаль будет решаться в марте следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Сборная России Сборная Польши
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Комментарии (1)
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Zenituwka
27 Ноября 2021 в 23:45
Откуда такая уверенность? По мне так поляки намного сильнее
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