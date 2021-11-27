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Чемпионат мира по футболу 2022

Валуев оценил шансы сборной России выйти на ЧМ-2022

27 Ноября 2021 • 16:49 Комментировать

Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев поделился мнением о шансах сборной России пробиться на чемпионат мира через стыковые матчи. В первом поединке подопечным Валерия Карпина будет противостоять национальная команда Польши.

«Жребий нам выпал неплохой. Можем пройти Польшу и вполне высокие шансы, чтобы в целом выйти на ЧМ», - рассказал депутат в разговоре с журналистом Sport24.

Полуфинальный поединок Россия – Польша состоится 24 марта 2022 года. В случае успешного результата команда Карпина в финале померяется силами с победителем пары Швеция – Чехия.

Финальный поединок запланирован на 29 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Николай Валуев
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