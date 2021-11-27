Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 212 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Карпин опубликовал фотографии из спортзала фото

27 Ноября 2021 • 13:55 Комментировать

Наставник национальной команды России Валерий Карпин продемонстрировал свою актуальную форму. 52-летний специалист разместил в инстаграм-аккаунте несколько снимков и видео из спортзала. Многие подписчики восхитились кондициями наставника.

Карпин занял пост главного тренера после провала сборной России на чемпионате Европы-2020. Под его руководством команда вышла в стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022.

В полуфинале плей-офф российская сборная встретится с Польшей. Поединок состоится в марте следующего года. Победитель этой пары сыграет в финале против Швеции или Чехии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Ноября
15:25 · Украина. Премьер-лига
«Они как еда без соли, мёртвые пчёлы»: украинский экс-футболист жёстко прошёлся по сборной России
13:55 · Чемпионат мира 2022
Карпин опубликовал фотографии из спортзала фото
12:24 · Чемпионат мира 2022
Орещук: «Польша - самый сильный из трёх соперников» 1
11:44 · Чемпионат мира 2022
На Украине оценили шансы сборной России в матче с Польшей 7
11:34 · Чемпионат мира 2022
Геркус: «У сборной России есть все шансы поехать на ЧМ-2022»
11:06 · Чемпионат мира 2022
Сутормин оценил шансы сборной России в стыковых матчах
10:18 · Чемпионат мира 2022
Уткин оценил результаты жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2022 для сборной России
10:11 · Чемпионат мира 2022
Сафонов - о стыковых матчах сборной России: «Важно, что играем дома, не будет дополнительной нагрузки»
09:53 · Чемпионат мира 2022
Черышев: «Сборной России по силам выйти на чемпионат мира»
09:46 · Чемпионат мира 2022
Бакаев: «Очень ровная четвёрка, кто будет лучше готов, тот и попадёт на ЧМ» 1
09:39 · Чемпионат мира 2022
Крыховяк: «Польша способна победить Россию»
09:26 · Чемпионат мира 2022
Комбаров оценил шансы сборной России в матче с Польшей 1
26 Ноября
23:26 · Чемпионат мира 2022
Черчесов: «Если Карпин попросит совета, то я и наш тренерский штаб всегда открыты»
22:40 · Чемпионат мира 2022
Болельщики сборной России напряглись после прогноза Черданцева
22:35 · Чемпионат мира 2022
Наставник сборной Польши Соуза: «Новый тренер россиян построил более сильную команду»
Все новости
Рекомендуем