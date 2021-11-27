Наставник национальной команды России Валерий Карпин продемонстрировал свою актуальную форму. 52-летний специалист разместил в инстаграм-аккаунте несколько снимков и видео из спортзала. Многие подписчики восхитились кондициями наставника.

Карпин занял пост главного тренера после провала сборной России на чемпионате Европы-2020. Под его руководством команда вышла в стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022.

В полуфинале плей-офф российская сборная встретится с Польшей. Поединок состоится в марте следующего года. Победитель этой пары сыграет в финале против Швеции или Чехии.