Футбольный эксперт Дмитрий Сенников поделился мыслями по поводу жеребьевки стыковых матчей чемпионата мира-2022 для сборной России.

- Все радуются попаданию сборной России на Польшу, но на клубном уровне наши команды недавно встречались с «Ракувом» и «Легией», и результаты отрицательные. Так ли все позитивно с этим соперником для нас?

- Понятно, что мы хотели из этой пятерки другого соперника, потому что поляки здесь самые сильные, но я не могу сказать, что жребий для нас плохой. Все равно нам надо пройти две команды, чтобы выйти на чемпионат мира. Группа достаточно ровная. Любая сборная может выйти из нее. Поэтому здесь не важно, кто нам первым достался. С Чехией, например, было бы то же самое. Поэтому если мы дома справимся с Польшей, то и следующая домашняя игра может для нас удачно сложиться. Ничего страшного я не вижу. У поляков есть Левандовски, и еще несколько хороших футболистов, но в целом с этой командой можно играть.

- Левандовски почти в каждом сезоне становится лучшим бомбардиром Бундеслиги. Как нам его остановить?

- Он – зависимый игрок. Если партнеры не будут отдавать ему передачи, он не будет забивать. Поэтому наша задача даже не Левандовски сдержать, а других игроков, которые будут рядом с ним. Если мы сможем навязать вязкую игру в центре поля, и не дадим развернуться полузащитникам сборной Польши, чтобы они делали передачи на Левандовски, один он ничего не сможет сделать.

- У Польши были проблемы с обороной - в отборочном турнире - она пропускала и от Андорры, и от Сан-Марино. Что об этом думаете?

- В том то и дело, что они компенсируют свои огрехи в защите линией атаки. Россия показывала в последних матчах хорошую игру в обороне, мы пропустили всего два мяча в шести матчах, и против Польши это тоже может сработать. У нас есть молодые ребята, которые физически хорошо готовы. Здорово, что РФС пошел навстречу и перенес один тур чемпионата. Будет больше времени, чтобы подготовить сборную и тактически, и физически, чтобы каждый футболист был максимально готов.

- С Польшей не сыграет Смолов. Кто должен выйти в атаке вместо него? Может, Дзюбу вызвать?

- Все возможно. Карпин никогда не держит обид. Если Артём будет на тот момент готов, его вызовут. Единственное, согласится ли сам Дзюба, или опять скажет, что он не в форме. Думаю, если он не согласится, болельщики ему этого не простят.

- И кого в этом случае звать?

- Еще четыре месяца. Кто-то может неожиданно разыграться и показать хороший футбол. Есть Соболев. Он такой же фактурный, как Дзюба. И против «Наполи» здорово сыграл. Думаю, сейчас он главный кандидат.

- Если мы обыграем поляков, то выходим на пару Чехия – Швеция. Кого лучше получить в соперники?

- Чехию. Это хорошая команда, которая удачно провела чемпионат Европы. Но шведы очень опытные бойцы. Они умеют играть на результат. У них опытный тренер. Команда там сбалансированная. С ней нам было бы сложнее.

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- Оба матча мы проведем дома. Идеальный вариант?

- Конечно. Если выберут играть в Лужниках, будет здорово. В Москве это центральный стадион, как Уэмбли в Англии. Единственное, есть ограничения по зрителям из-за ковида. Но может все это как-то разрешится.

- Как оцениваете наши шансы выйти на чемпионат мира из такой группы?

- Это лучше, чем та группа, где Португалия и Италия. Группа, где Шотландия и Уэльс, тоже могла нам подойти. А если говорить в процентном соотношении, то процентов пятьдесят на выход из группы у нас точно есть.

Елена Григорьевская