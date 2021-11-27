«Самый лёгкий соперник из возможных»: в Польше высказались о сборной России

В пятницу, 26 ноября, состоялась жеребьевка стыковых матчей чемпионата мира-2022. Сборной России выпала в соперники национальная команда Польши.

Польские журналисты поделились своими комментариями по поводу результатов жребия. Многие из них остались довольны итогом церемонии.

«Хороший жребий. Все в наших руках», - заявил журналист TVP Sport Яцек Куровски.

«Очень хороший итог. Думаю, мы получили в соперники самую легкую сборную из возможных», - гласит сообщение журналиста Meczyki.pl Томаша Влодарчика.

«Нам удалось избежать встречи с топ-соперниками, однако не стоит забывать, что на данном этапе нет проходных команд», - прокомментировал журналист Veslo Матеуш Рокусевкий.

«Если мы не выйдем на ЧМ-2022 через этот мини-турнир, мундиаль не для нас», - сказал журналист Meczyki.pl Самуэль Щигельски.

Матч Россия – Польша состоится 24 марта.