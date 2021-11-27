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Чемпионат мира по футболу 2022

На Украине оценили шансы сборной России в матче с Польшей

27 Ноября 2021 • 11:44 Комментировать (4)

Сборная России получила в соперники команду Польши в стыковых матчах за право сыграть на мундиале-2022 в Катаре. О шансах подопечных Валерия Карпина высказался известный украинский журналист Артём Франков.

В интервью «Спорт-экспрессу» журналист заявил, что шансы в этом противостоянии равные – 50 на 50. Он считает, что единственным козырем поляков является звездный центрфорвард Роберт Левандовски. Если его выключить из игры, то ничего особенного у поляков не будет.

Также журналист отметил преимущество домашнего поля. Этот фактор должен помочь россиянам, считает Франков.

Россия встретятся с поляками 24 марта. Победитель этой пары сыграет против Швеции или Чехии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Франков
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
АнтиУкр
27 Ноября 2021 в 11:57
Всё то оно так ,но выключателя не найдут ,чтоб Левандовского выключить <...> Иногда так бывает ,что исход матча решит один игрок. И то как играла Россия с хорватами ,успехом и не пахнет <...>
Волков Валерий
27 Ноября 2021 в 12:26
Можно найти, если постараться и время позволяет это сделать. Вопрос в другом, а сможет ли Польша играть без своего... лидера? Вон в ПСЖ против МС играло аж трио... "выдающихся" нападающих и всё равно не смогли победить.
Ale10JUFC
27 Ноября 2021 в 12:31
Если сравнивать средний уровень игроков обеих сборных , то у поляков он все равно будет выше , так что думаю выходить на игру с Польшей с одной мыслью выключить Левандовского = победить сборную Польши будет утопией. России надо выйти на поле отталкиваясь от своей игры в первую очередь.
АнтиУкр
27 Ноября 2021 в 12:51
Польша сможет и без Левандовского справится ,есть очень даже не плохие нападающие как Пионтек ,Швидерски и скорее всего Милик в заявку попадёт ,выбор приличный ,что не скажешь о России.А можно ли сравнивать оборону МС и сб. России ? Думаю ответ очевиден, НЕТ .
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