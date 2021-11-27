На Украине оценили шансы сборной России в матче с Польшей

Сборная России получила в соперники команду Польши в стыковых матчах за право сыграть на мундиале-2022 в Катаре. О шансах подопечных Валерия Карпина высказался известный украинский журналист Артём Франков.

В интервью «Спорт-экспрессу» журналист заявил, что шансы в этом противостоянии равные – 50 на 50. Он считает, что единственным козырем поляков является звездный центрфорвард Роберт Левандовски. Если его выключить из игры, то ничего особенного у поляков не будет.

Также журналист отметил преимущество домашнего поля. Этот фактор должен помочь россиянам, считает Франков.

Россия встретятся с поляками 24 марта. Победитель этой пары сыграет против Швеции или Чехии.