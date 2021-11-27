Геркус: «У сборной России есть все шансы поехать на ЧМ-2022»

Илья Геркус, экс-президент московского «Локомотива», в интервью РБК поделился мнением о результатах жеребьевки стыковых матчей чемпионата мира-2022. В раунде плей-офф квалификации российская сборная встретится с национальной командой Польши.

Функционер считает, что у дружины Валерия Карпина есть все шансы, чтобы сыграть на мундиале в Катаре. Что касается команды Польши, Геркус отметил наличие в ее составе классных футболистов. Он считает, что фактор домашнего поля должен помочь России в достижении положительного результата.

Поединок Россия – Польша состоится 24 марта.