Сутормин оценил шансы сборной России в стыковых матчах

Хавбек петербургского «Зенита» и национальной сборной России Алексей Сутормин поделился мнением о результатах жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022. В соперники подопечным Валерия Карпина попалась сборная Польши.

«Не стоит выделять фаворитов и аутсайдеров. Большой плюс, что играем дома. Нам по силам решить задачу и попасть на ЧМ», - передает слова футболиста пресс-служба РФС.

Стыковые поединки состоятся в конце марта следующего года. Если сборная России сумеет обыграть Польшу, в финале ее ждет поединок против Швеции или Чехии.

Групповую стадию отборочного раунда Россия завершила на втором месте, уступив прямой билет на мундиаль хорватам.