Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 184 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Уткин оценил результаты жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2022 для сборной России

27 Ноября 2021 • 10:18 Комментировать

Известный футбольный блогер и журналист Василий Уткин высказал свое мнение о жеребьевке стыковых матчей ЧМ-2022 для сборной России. На полуфинальной стадии команда Валерия Карпина встретится с Польшей.

«Это плей-офф, не группа, но тем не менее. Легко быть не могло. Нормально», - говорится в публикации Василия в телеграм-канале.

Поединок России против Польши состоится в марте. Россияне проведут встречу на своем поле. Победитель этой пары сыграет в финале со шведами или чехами.

Напомним, что Россия финишировала на втором месте в отборочной группе, уступив прямую путевку на мундиаль Хорватии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Ноября
10:18 · Чемпионат мира 2022
Уткин оценил результаты жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2022 для сборной России
10:11 · Чемпионат мира 2022
Сафонов - о стыковых матчах сборной России: «Важно, что играем дома, не будет дополнительной нагрузки»
09:53 · Чемпионат мира 2022
Черышев: «Сборной России по силам выйти на чемпионат мира»
09:46 · Чемпионат мира 2022
Бакаев: «Очень ровная четвёрка, кто будет лучше готов, тот и попадёт на ЧМ»
09:39 · Чемпионат мира 2022
Крыховяк: «Польша способна победить Россию»
09:26 · Чемпионат мира 2022
Комбаров оценил шансы сборной России в матче с Польшей
26 Ноября
23:26 · Чемпионат мира 2022
Черчесов: «Если Карпин попросит совета, то я и наш тренерский штаб всегда открыты»
22:40 · Чемпионат мира 2022
Болельщики сборной России напряглись после прогноза Черданцева
22:35 · Чемпионат мира 2022
Наставник сборной Польши Соуза: «Новый тренер россиян построил более сильную команду»
22:22 · Чемпионат мира 2022
Манчини: «Мы бы с радостью избежали встречи с Португалией, а она - с нами»
22:05 · Чемпионат мира 2022
Букмекеры верят в победу России над Польшей в стыках ЧМ-2022
21:22 · Чемпионат мира 2022
Эксперты оценили вероятность победы сборной России в матче с поляками 1
21:14 · Чемпионат мира 2022
Назначено время начала стыковых матчей сборной России
20:45 · Чемпионат мира 2022
Экс-президент польской федерации: «Чтобы выиграть у России, ребятам придётся выложиться на 100% или даже больше» 1
20:29 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Может на бумаге Италия и Португалия смотрятся сложнее»
Все новости
Рекомендуем