Уткин оценил результаты жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2022 для сборной России

Известный футбольный блогер и журналист Василий Уткин высказал свое мнение о жеребьевке стыковых матчей ЧМ-2022 для сборной России. На полуфинальной стадии команда Валерия Карпина встретится с Польшей.

«Это плей-офф, не группа, но тем не менее. Легко быть не могло. Нормально», - говорится в публикации Василия в телеграм-канале.

Поединок России против Польши состоится в марте. Россияне проведут встречу на своем поле. Победитель этой пары сыграет в финале со шведами или чехами.

Напомним, что Россия финишировала на втором месте в отборочной группе, уступив прямую путевку на мундиаль Хорватии.