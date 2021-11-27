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Чемпионат мира по футболу 2022

Сафонов - о стыковых матчах сборной России: «Важно, что играем дома, не будет дополнительной нагрузки»

27 Ноября 2021 • 10:11 Комментировать

Страж ворот «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов отреагировал на результаты жеребьевки стыковых матчей за право сыграть на ЧМ-2022. В первом раунде плей-офф подопечные Валерия Карпина встретятся с командой Польши. Поединок состоится в родных стенах.

«Тот факт, что играем дома, очень важен. Играть при своих болельщиках приятнее. Мы избежим перелетов, не будет дополнительной нагрузки», - приводит слова вратаря официальный сайт РФС.

Матчи полуфинальной стадии состоятся в конце марта 2022 года. Победитель пары Россия – Польша встретится в финале стыков с сильнейшим в противостоянии Швеции и Чехии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Матвей Сафонов
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