Сафонов - о стыковых матчах сборной России: «Важно, что играем дома, не будет дополнительной нагрузки»

Страж ворот «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов отреагировал на результаты жеребьевки стыковых матчей за право сыграть на ЧМ-2022. В первом раунде плей-офф подопечные Валерия Карпина встретятся с командой Польши. Поединок состоится в родных стенах.

«Тот факт, что играем дома, очень важен. Играть при своих болельщиках приятнее. Мы избежим перелетов, не будет дополнительной нагрузки», - приводит слова вратаря официальный сайт РФС.

Матчи полуфинальной стадии состоятся в конце марта 2022 года. Победитель пары Россия – Польша встретится в финале стыков с сильнейшим в противостоянии Швеции и Чехии.