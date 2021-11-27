Черышев: «Сборной России по силам выйти на чемпионат мира»

Накануне состоялась жеребьевка стыковых матчей за право принять участие в чемпионате мира 2022 года. В соперники сборной России досталась команда Польши. Своими впечатлениями от жребия поделился полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев.

В беседе с пресс-службой РФС хавбек заявил, что российской команде по силам пройти стыковые матчи. При этом он отметил, что поляки являются непростым соперником. По мнению игрока, у России будут хорошие шансы благодаря матчам на своем поле.

Поединок против Польши состоится в марте следующего года. В случае победы сборная России встретится с победителем пары Швеция – Чехия.