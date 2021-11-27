Бакаев: «Очень ровная четвёрка, кто будет лучше готов, тот и попадёт на ЧМ»

Хавбек московского «Спартака» и национальной команды России Зелимхан Бакаев поделился мнением о результатах жеребьевки стыковых игр за право выступить на чемпионате мира в Катаре.

«Очень ровная четверка. Решающую роль сыграет готовность на момент стыков. Кто будет лучше готов, тот и попадёт на ЧМ», - приводит слова полузащитника пресс-служба РФС.

Кроме того, футболист отметил, что фактор домашнего поля – огромный плюс для сборной России.

В полуфинале плей-офф подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Польши. Далее победителя этой пары ждет матч со шведами или чехами.