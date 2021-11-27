Крыховяк: «Польша способна победить Россию»

Польский футболист Гжегож Крыховяк, выступающий в российской Премьер-лиге за «Краснодар», высказался о результате жеребьевки стыковых матчей за право сыграть на ЧМ-2022 в Катаре. В соперники полякам досталась сборная России.

«Хороший итог жребия. Польша способна выиграть у любого соперника. Если победим, то отправимся на мундиаль, проиграем – значит, нам нечего делать в Катаре. Жду интересных матчей», - гласит сообщение Гжегожа в твиттер-аккаунте.

Поединки полуфинальной стадии состоятся в марте следующего года. Победитель пары Россия – Польша поборется за путевку на чемпионат мира с сильнейшим в матче Швеция – Чехия.