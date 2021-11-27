Комбаров оценил шансы сборной России в матче с Польшей

Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился впечатлениями от жеребьевки стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира-2022. В первом раунде сборной России будет противостоять команда Польши.

В разговоре с журналистом «Спорт-экспресса» Дмитрий заявил, что российской сборной реально пройти поляков. На руку команде Валерия Карпина должен сыграть фактор домашнего поля. Комбаров отметил, что в таких играх очень важна подготовка.

Матч Россия – Польша состоится в конце марта 2022 года. Победитель этой пары сыграет в решающем поединке против Швеции или Чехии.